Martina Franca Fabbrica Rossa arriva il libromat nella villetta comunale

A Fabbrica Rossa, nel comune di Martina Franca, sarà installato un “libromat” all’interno della villetta comunale. L’iniziativa nasce da un accordo tra il Comune, il Nuovo Centro Sociale Sandro Pertini e l’Associazione Riflessi d’Arte. L’obiettivo è creare uno spazio dedicato alla condivisione dei libri, promosso attraverso questa collaborazione tra enti locali e associazioni culturali.

Tarantini Time Quotidiano Un “libromat” sorgerà all’interno della villetta comunale di Fabbrica Rossa grazie al patto di collaborazione siglato tra il Comune di Martina Franca, il Nuovo Centro Sociale Sandro Pertini e l’Associazione Riflessi d’Arte. La Giunta comunale ha approvato il progetto con delibera n. 54 del 12 febbraio 2026, dando il via all’iniziativa che punta alla rigenerazione e alla gestione condivisa dell’immobile situato nella villetta. Il patto prevede l’utilizzo gratuito dello spazio da parte delle associazioni e la realizzazione di interventi finalizzati a migliorarne la fruibilità collettiva. Tra questi, la collocazione di una libreria condivisa – il cosiddetto libromat – già sperimentato nel centro storico. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Martina Franca, Fabbrica Rossa, arriva il “libromat” nella villetta comunale Articoli correlati Panchina sommersa dall'erba alta nella villetta comunaleSenza più voce, i cittadini di via Don Luigi Sturzo, via Tazzoli e via Martiri Salesiani a Caserta hanno più volte denunciato il degrado che... Leggi anche: Alberobello-Locorotondo, incidente: sei feriti Nella notte, in territorio di Martina Franca