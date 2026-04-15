Martina Franca al Valle d’Itria arriva il robot Da Vinci Xi

Da tarantinitime.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'ospedale “Valle d’Itria” di Martina Franca è stato installato il sistema robotico Da Vinci Xi, ampliando le tecnologie disponibili per le procedure chirurgiche. La struttura sanitaria ha annunciato l’introduzione di questa innovazione, che mira a migliorare le possibilità di intervento e le cure offerte ai pazienti della zona. L’installazione rappresenta un passo avanti nel settore sanitario locale, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o sui costi.

Tarantini Time Quotidiano L’ospedale “Valle d’Itria” di Martina Franca si dota del sistema robotico Da Vinci Xi, ampliando l’offerta tecnologica e chirurgica a disposizione del territorio. L’introduzione della piattaforma rappresenta un passo avanti nell’utilizzo di tecniche mini-invasive, con benefici sia per i professionisti sanitari sia per i pazienti. Il sistema consente al chirurgo di operare tramite una console con visione tridimensionale ad alta definizione, garantendo maggiore precisione nei movimenti e controllo anche in aree anatomiche complesse. La tecnologia riduce il tremore della mano e permette interventi più accurati. Tra i vantaggi segnalati vi sono incisioni di dimensioni ridotte, minori perdite di sangue, una diminuzione del dolore post-operatorio e un più basso rischio di infezioni.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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