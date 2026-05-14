Marcello De Nigris nuovo presidente dei Giovani Imprenditori di Federalimentare

Il Consiglio nazionale dei Giovani Imprenditori di Federalimentare ha eletto all’unanimità Marcello De Nigris come nuovo presidente per il mandato 2026-2030. La nomina è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sul processo elettorale o sui motivi della scelta. De Nigris succede a un precedente incarico e assume la guida dell’associazione per il prossimo quadriennio.

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Il Consiglio nazionale dei Giovani Imprenditori di Federalimentare ha eletto all’unanimità Marcello De Nigris nuovo presidente per il mandato 2026-2030. L’elezione segna il passaggio di testimone con il presidente uscente Guglielmo Auricchio, al termine di un ciclo caratterizzato da una significativa crescita della base associativa e della coesione interna. Marcello De Nigris rappresenta la quarta generazione della famiglia alla guida del Gruppo De Nigris 1889, realtà leader mondiale nel settore dell’Aceto Balsamico di Modena Igp e dei condimenti, riconosciuta come marchio storico di interesse nazionale. Con un percorso formativo...🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giovani Imprenditori, Girometti nuovo presidente alla guida del movimento di ConfartigianatoAlex Girometti di Autocar 2 è stato eletto presidente del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Rimini.