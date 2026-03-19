Valentina Pedretti eletta Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Bergamo

L’Assemblea Privata dei Giovani Imprenditori di Confindustria Bergamo ha eletto Valentina Pedretti come nuova Presidente. La nomina è stata approvata durante l’incontro che si è svolto recentemente alla sede dell’associazione. Pedretti, che ha una lunga esperienza nel settore, prende il posto di chi ha ricoperto il ruolo nelle precedenti stagioni. La sua elezione rappresenta un momento importante per l’organizzazione dei giovani imprenditori locali.

L’Assemblea Privata dei Giovani Imprenditori di Confindustria Bergamo ha eletto Valentina Pedretti per il quadriennio 2026-2030 che sarà affiancata da quattro Vicepresidenti, sempre relativamente al quadriennio 20262030: Pietro Salimbeni, con delega Sviluppo associativo, Gerolamo Soliveri, con delega Formazione, Marco Travella, con delega Innovazione, Benedetta Ubiali, con delega Relazione con il Territorio. Affiancano il presidente e i Vicepresidenti i nuovi componenti del Consiglio Direttivo, eletti sempre ieri dall’Assemblea, che resteranno in carica per il biennio 2006-2028: Giorgio Angeletti (Salf Spa), Enrico Maria Di Marco Pernice (New Target Web Srl), Luca Dubbini (Diachem Spa), Elena Ferrari (Ferrari Trading Srl), Andrea Roberta Finazzi (Nevi Srl), Simone Lavelli (M. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Valentina Saglimbene eletta presidente della II Commissione consiliareLa consigliera comunale Valentina Saglimbene è stata eletta presidente della II Commissione (Patrimonio, Partecipate, Contenzioso, Politiche... Leggi anche: Confindustria Bergamo presenta: “Global Mindset e sostenibilità”, incontro pensato per imprenditori e imprenditrici Contenuti utili per approfondire Valentina Pedretti Argomenti discussi: Valentina Pedretti eletta Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Bergamo. Valentina Pedretti eletta Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria BergamoTrentatre anni, è membro del consiglio di amministrazione di PMP srl, azienda di lavorazioni meccaniche conto terzi operante nei settori: aerospace, motorsport, energia, medicale, automotive e macchin ... bergamonews.it Valentina Pedretti (Pmp Meccanica): L’innovazione è un’attitudine al cambiamentoNel 2023 Gamma Donna l’ha inserita nella lista delle 50 imprenditrici più innovative dell’anno: la giovane bergamasca continua a farsi strada in un mondo, quello della meccanica, prettamente maschile. bergamonews.it