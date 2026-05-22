Una donna è stata accoltellata da uno sconosciuto in una zona di campagna vicino a Castelgerundo, nel lodigiano. L’aggressore, che conosce bene l’area, avrebbe ignorato ripetutamente le richieste di aiuto della vittima, lasciandola in una situazione di estrema vulnerabilità. La donna, soccorsa subito dopo l’aggressione, si trova ora in ospedale, dove i medici riferiscono che le sue condizioni sono in miglioramento, anche se resta molto stanca e provata. Indagini sono in corso per chiarire i motivi dell’attacco.

Castelgerundo (Lodi), 21 maggio 2026 – Le sue condizioni sono in via di miglioramento, ma è provata e molto stanca. È slittato il colloquio tra gli inquirenti e Maria Oggionni, la biologa di 54 anni accoltellata martedì sera lungo la provinciale 27. Nel frattempo sono però emersi dettagli ulteriori sulla dinamica di quello che sembra essersi rivelato come un vero e proprio tranello. L’aggressione. La donna si era fermata lungo la provinciale 27 tra Castiglione d’Adda e Camairago, località di Castelgerundo, per aiutare un cane che sembrava in difficoltà. Maria Oggionni biologa di 54 anni L’animale era inizialmente sdraiato a terra: quando la biologa si è avvicinata, il cane si è alzato ed è comparso un uomo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maria Oggionni accoltellata da uno sconosciuto: richieste d’aiuto ignorate a lungo e l’aggressore conosce bene la zona

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