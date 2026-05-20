Italiani trattenuti da Israele sconti su benzina e diesel agli sgoccioli donna accoltellata da uno sconosciuto e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno, ecco le principali notizie di questa mattina. Due cittadini italiani sono ancora trattenuti in Israele, mentre i sconti sulla benzina e sul diesel stanno per terminare. Una donna è stata ferita da un colpo di arma da taglio inflitto da uno sconosciuto in un episodio avvenuto ieri nel centro urbano. Questi sono alcuni degli aggiornamenti da seguire per la giornata di oggi, mercoledì 20 maggio 2026.

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