Italiani trattenuti da Israele sconti su benzina e diesel agli sgoccioli donna accoltellata da uno sconosciuto e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Da today.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Buongiorno, ecco le principali notizie di questa mattina. Due cittadini italiani sono ancora trattenuti in Israele, mentre i sconti sulla benzina e sul diesel stanno per terminare. Una donna è stata ferita da un colpo di arma da taglio inflitto da uno sconosciuto in un episodio avvenuto ieri nel centro urbano. Questi sono alcuni degli aggiornamenti da seguire per la giornata di oggi, mercoledì 20 maggio 2026.

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Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è mercoledì 20 maggio 2026.Italiani nelle mani di IsraeleIsraele ha bloccato tutte le barche della Flotilla, anche le dieci scampate al primo abbordaggio. La Marina israeliana ha sparato contro. 🔗 Leggi su Today.it

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