Foto in vetrina Gli appuntamenti in centro storico

Nel centro storico si tiene l’8ª edizione di “WelovePhoto&Light”, una manifestazione dedicata alla fotografia. L’evento, promosso dall’associazione “WeLovePh”, si svolge durante il fine settimana e prevede esposizioni e appuntamenti in diverse location del quartiere. Le attività sono rivolte a fotografi amatoriali e professionisti, offrendo l’opportunità di condividere opere e scattare nuove immagini nel cuore della città.

Fine settimana intenso per la fotografia con l’8ª edizione di “WelovePhoto&Light“, iniziativa promossa dall’associazione “WeLovePh“. Ieri pomeriggio l’inaugurazione della mostra collettiva WeLovePh BFI dal titolo “Geometrie naturali e artificiali” nella Limonaia al piano terra di Palazzo Guinigi, che resta aperta fino al 3 maggio tutti i giorni con orario 9.30-18.30 ad ingresso libero. Partecipano gli autori: Paolo Bini, Michela Cupisti, Silvio Da San Martino, Marco Della Bartola, Alessandra Fava, Francesco Paolo Ferrandello, Marzia Francesconi, Valentino Giannini, Giacomo Giovannetti, Antonella lnnocenti, Darianna Martini, Andrea Morandi, Mario Morroni, lury Olivieri, Paolo Pacini, Uberto Pinferi e Letizia Ronconi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Foto in vetrina. Gli appuntamenti in centro storico Goditi 8 ore di DETROIT BECOME HUMAN | Gameplay Completo Notizie correlate Musica al centro storico con gli appuntamenti live della settimana al Bourbon StreetNuova settimana all'insegna della buona musica al Bourbon Street Jazz Club di via Bellini, nel cuore antico di Napoli. Bologna: -8000 abitanti, il centro storico diventa vetrina vuotaIl centro storico di Bologna sta affrontando una sfida demografica e sociale che minaccia la sua vitalità, con un calo di oltre ottomila abitanti... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Foto in vetrina. Gli appuntamenti in centro storico; Nuovo appuntamento con Gli italiani di Bruno Barbey; La Regione al Vinitaly 2026: oltre 110 le aziende calabresi presenti alla manifestazione; MONCALIERI - Il mondo delle due ruote si dà appuntamento al quinto Bike Experience - FOTO. Foto in vetrina. Gli appuntamenti in centro storicoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Clienti in vetrina Per il tuo sabato sera c'è GUSTO RAPIDO in via Michaeli a Rieti ex Gallo d'Oro - facebook.com facebook RT @GiorgiaMeloni: Oggi al Vinitaly, vetrina dell’eccellenza italiana e simbolo della qualità, della tradizione e della forza del nostro se… x.com