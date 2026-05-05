Festa di Santa Maria Ausiliatrice | il musical Francesco vive in te a Chioggia
In occasione della Festa popolare di Santa Maria Ausiliatrice, il Teatro Don Bosco di Chioggia ospita per tre sere consecutive il musical "Francesco vive in te", portato in scena dal gruppo teatrale Don Michelangelo Aldegheri.Date: giovedì 7, venerdì 8, sabato 9 maggio 2026, ore 21.00Luogo.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Notizie correlate
Papa Francesco, il ricordo del card. Makrickas arciprete Basilica di Santa Maria MaggioreIl ricordo di Papa Francesco dell’arciprete della Basilica di Santa Maria Maggiore, il Cardinale Makrickas.
Papa Francesco, a un anno dalla morte Santa Maria Maggiore gremita di fedeli per il ricordoUn rosario, una messa e una lapide commemorativa nella basilica prediletta di Papa Francesco.
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Parrocchia di Santa Maria Maggiore e San Nicolò Collescipoli – festa in onore di san Nicolò; Festa di Santa Cristina; A Cassano Magnago è il momento della patronale di Santa Croce; Colletorto, la comunità in festa riabbraccia la sua Madonna Nera restaurata di Santa Maria di Laureto.
Torna la Festa del Santuario di Santa Maria della Rotonda ad AglièAgliè si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità: la Festa del Santuario di Santa Maria della Rotonda, in programma domenica 10 maggio 2026. Un evento che unisce fede, natur ... giornalelavoce.it
VIESTE PATRONA Santa Maria di Merino: il 9 maggio Vieste celebra la sua patronaLa festa di Santa Maria di Merino, in programma il 9 maggio, rappresenta il momento religioso più sentito dalla comunità di Vieste ... statoquotidiano.it
Festa di Santa Croce a Tortona Sabato 9, domenica 10 e lunedì 11 maggio tre giorni di eventi, tradizione e momenti da vivere insieme, organizzati dal Comune di Tortona. Sarà un’occasione speciale per tutta la comunità: appuntamenti religiosi, iniziative cu - facebook.com facebook
Happy Festa di Santa Lucia, in Siracusa! x.com