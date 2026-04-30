Nella puntata del 30 aprile di Uomini e Donne, si è parlato di Marco, coinvolto in una segnalazione che ha sorpreso Cinzia Paolini. Durante la trasmissione, un’ex persona è intervenuta in studio, rivelando dettagli che hanno portato a una reazione intensa di Cinzia. La discussione si è infiammata a causa delle accuse mosse contro Marco, suscitando grande attenzione tra i presenti.

Puntata decisamente movimentata quella del 30 aprile di Uomini e Donne. Si è partiti da una pesante segnalazione su Marco, che ha lasciato Cinzia Paolini senza parole. Poi si è passati ad altri argomenti sempre inerenti il Trono Over. Pesante segnalazione su Marco a Uomini e Donne: la reazione di Cinzia Paolini. La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con una pesante segnalazione su Marco. Una donna ha telefonato in trasmissione per raccontare dei retroscena inediti sul cavaliere. La donna, che ha detto di essere un’ex del protagonista, ha rivelato che Marco le avrebbe detto di amarla, proprio come ha fatto con Cinzia Paolini. Inoltre, ha accusato Marco di essersi costruito un personaggio, in quanto in realtà non è la persona che dice di essere.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Marco smascherato a UeD, un’ex chiama in studio e lo fa nero: la reazione di Cinzia

Notizie correlate

Anticipazioni UeD: due dame ai ferri corti, Cinzia si dichiara, Ciro fa un annuncioLa registrazione del 15 aprile 2026 di Uomini e Donne è stata decisamente movimentata e ricca di colpi di scena.

Uomini e Donne, caos Marco-Cinzia: telefonata choc in studioNuovo colpo di scena a Uomini e Donne, dove la frequentazione tra Marco e Cinzia è stata travolta da una segnalazione arrivata in studio tramite...