Durante la puntata del 14 maggio di Uomini e Donne, il Trono Over è stato al centro di un episodio particolare. Cinzia Paolini e Marco sono stati accusati di aver ordito un complotto all’interno del programma. In seguito alle accuse, Marco ha deciso di lasciare lo studio, dando inizio a una lite che ha coinvolto anche gli altri presenti nel Trono Classico. La scena si è conclusa con un confronto acceso tra i protagonisti.

La puntata del 14 maggio di Uomini e Donne è stata piuttosto movimentata, soprattutto per quanto riguarda il Trono Over. Cinzia Paolini e Marco Troiani sono stati presi di mira e sono state fatte contro di loro delle accuse molto pesanti. Poi c’è stata una lite anche al Trono Classico. Gianni e Tina contro Cinzia Paolini e Marco Troiani a Uomini e Donne: accuse e complotti. Le ultime puntate di Uomini e Donne sono sempre più concitate ormai. Al centro dell’attenzione della messa in onda di oggi ci sono finiti Cinzia Paolini e Marco Troiani. La donna è stata presa di mira dagli opinionisti dal momento che ha rivelato di essere troppo impegnata con faccende personali per andare a Milano da Marco. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Cinzia Paolini e Marco accusati di complotto a UeD, lui va via, lite al Trono Classico

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