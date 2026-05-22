Marco Sgarbi eletto rettore di Ca’ Foscari le congratulazioni di Zaia

In una recente elezione, una figura è stata scelta come nuovo rettore dell’Università Ca’ Foscari Venezia. L’annuncio delle congratulazioni è arrivato da un rappresentante istituzionale, che ha espresso i propri auguri per il nuovo incarico. La nomina è stata ufficializzata e comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sul processo elettorale o sulle modalità di scelta. La cerimonia di insediamento e i prossimi impegni del nuovo rettore non sono stati ancora resi noti.

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VENEZIA – “Rivolgo le mie congratulazioni a Marco Sgarbi per l’elezione a rettore dell’Università Ca’ Foscari Venezia. A 43 anni diventa il più giovane rettore nella storia dell’ateneo lagunare: un dato che non rappresenta soltanto una nota biografica, ma anche un segnale di fiducia verso una generazione chiamata a misurarsi con responsabilità alte, in un tempo complesso e decisivo per la formazione, la ricerca e il futuro dei nostri giovani”. Lo dichiara il presidente del consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, commentando l’elezione di Marco Sgarbi a 24° rettore di Ca’ Foscari, che dal primo ottobre guiderà l’ateneo per il sessennio 2026-2032. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Marco Sgarbi eletto rettore di Ca’ Foscari, le congratulazioni di Zaia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Marco Sgarbi è il nuovo rettore di Ca' Foscari Sullo stesso argomento Comunicato Stampa: Marco Sgarbi eletto rettore di Ca' FoscariLa responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. Le prime dichiarazioni di Marco Sgarbi, il più giovane rettore di Ca' FoscariOggi l'università Ca' Foscari di Venezia, al ballottaggio, ha scelto il suo nuovo rettore per il sessennio 2026-2032: è Marco Sgarbi, 43 anni. Marco Sgarbi eletto rettore di Ca’ Foscari. Presidente Zaia: Complimenti a un giovane accademico chiamato a guidare uno degli atenei simbolo di Venezia. Università, territorio e mondo: questa è la sfida giusta tinyurl.com/mpv2h7vk x.com Marco Sgarbi eletto nuovo rettore dell'Università Ca' Foscari di Venezia reddit Venezia, Marco Sgarbi eletto nuovo rettore dell'Università Ca' FoscariMarco Sgarbi, 43 anni, mantovano, è il nuovo rettore dell'Università Ca' Foscari di Venezia, il ventiquattresimo e il più giovane ad assumere la carica nell'ateneo lagunare. L'elezione al termine dell ... rainews.it Ca' Foscari ha un nuovo rettore: al ballottaggio vince Marco SgarbiCon 434 voti il docente di storia della filosofia supera Pasini e diventa il più giovane rettore nella storia dell'Ateneo. Un'università fondata sulle persone, radicata nel territorio e aperta al mon ... veneziatoday.it