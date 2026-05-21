Le prime dichiarazioni di Marco Sgarbi il più giovane rettore di Ca' Foscari
Oggi l’università Ca’ Foscari di Venezia ha annunciato il nuovo rettore dopo il ballottaggio. La scelta è caduta su Marco Sgarbi, che ha 43 anni ed è il più giovane a ricoprire questa carica nella storia dell’ateneo. Le sue prime dichiarazioni sono state pubblicate subito dopo la conferma della vittoria. La nomina riguarda il sessennio che va dal 2026 al 2032. Sgarbi sarà alla guida dell’università nei prossimi anni.
Oggi l'università Ca' Foscari di Venezia, al ballottaggio, ha scelto il suo nuovo rettore per il sessennio 2026-2032: è Marco Sgarbi, 43 anni. Nel video le sue dichiarazioni dopo l'elezione.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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