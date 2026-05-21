Le prime dichiarazioni di Marco Sgarbi il più giovane rettore di Ca' Foscari

Oggi l’università Ca’ Foscari di Venezia ha annunciato il nuovo rettore dopo il ballottaggio. La scelta è caduta su Marco Sgarbi, che ha 43 anni ed è il più giovane a ricoprire questa carica nella storia dell’ateneo. Le sue prime dichiarazioni sono state pubblicate subito dopo la conferma della vittoria. La nomina riguarda il sessennio che va dal 2026 al 2032. Sgarbi sarà alla guida dell’università nei prossimi anni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui