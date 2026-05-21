Comunicato Stampa | Marco Sgarbi eletto rettore di Ca' Foscari
È stato eletto un nuovo rettore all'Università di Ca' Foscari. La nomina è stata ufficializzata attraverso un comunicato stampa diffuso dall'istituzione, che specifica come la responsabilità editoriale e i contenuti siano a cura di un soggetto designato. La comunicazione non riporta altri dettagli sui criteri di scelta o sui tempi di mandato, limitandosi a confermare l'evento e l'attribuzione dell'incarico. La notizia si inserisce nel quadro delle recenti elezioni universitarie e delle nomine accademiche.
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