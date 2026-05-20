Nuovi marchi auto l’Italia accelera | in arrivo 11 brand emergenti entro il 2030

In Italia, il numero di marchi automobilistici attivi sta crescendo, con 22 marchi previsti nel 2026 rispetto ai 18 del 2025, secondo il rapporto del New Brand Observatory di Quintegia presentato all’Automotive Dealer Day. Entro il 2030, si prevede l’arrivo di altri 11 brand emergenti, evidenziando una rapida accelerazione nel settore automobilistico italiano. Questa crescita si inserisce in un quadro di sviluppo e rinnovamento, che coinvolge nuovi attori e modelli nel mercato nazionale.

Secondo il New Brand Observatory, lo studio di Quintegia presentato durante l’Automotive Dealer Day, nel 2026 i nuovi marchi auto attivi in Italia sono 22, a fronte dei 18 rilevati nel 2025. Entro il 2030 il loro numero è destinato a salire ad almeno 33 brand, con ulteriori 11 ingressi attesi già. 🔗 Leggi su Today.it

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