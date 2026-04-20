A Prato, più di duecento podisti cinesi si sono radunati per una corsa collettiva, attirando l’attenzione di molti passanti. Tra loro, una coordinatrice ha dichiarato di rappresentare una parte significativa di questa comunità sportiva locale. La manifestazione ha coinvolto persone di diverse età, tutte accomunate dalla passione per la corsa, creando un momento di aggregazione tra i membri della comunità cinese presente in città.

Prato, 20 aprile 2026 – “Sono semplicemente una delle tante voci che oggi danno ritmo a un gruppo diventato qualcosa di importante: sono la coordinatrice dei podisti cinesi di Prato ”. Si presenta così Lingmei Wu, detta Giulia, coordinatrice di un gruppo che è diventato molto numeroso: 250 circa, appassionati di running, tutti orientali. “Vivo qui da anni – spiega – e, passo dopo passo, questa città è diventata casa. All’inizio la corsa era solo un modo per stare meglio, per ritagliarmi uno spazio personale dopo le giornate di lavoro. Non c’era un progetto, non c’era un obiettivo preciso. Solo il bisogno di muovermi e respirare. Poi è successo qualcosa di semplice ma decisivo: ho iniziato a correre insieme ad altri.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un Dragone che corre. A Prato i podisti cinesi sono più di duecento

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