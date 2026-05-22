Marcello Sacchetta su Stefano De Martino | Ho pianto quando gli hanno proposto Sanremo se avrà bisogno ci sarò

Marcello Sacchetta ha commentato il rapporto di amicizia con Stefano De Martino, raccontando di aver pianto quando gli è stato proposto di partecipare a Sanremo. Lo scorso anno, il conduttore di un programma televisivo ha scherzato dicendo che, se fosse stato invitato a Sanremo, Sacchetta sarebbe andato con lui. Sacchetta ha aggiunto che, qualora avesse bisogno, sarà presente per sostenere De Martino.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui