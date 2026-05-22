Marcello Sacchetta su Stefano De Martino | Ho pianto quando gli hanno proposto Sanremo se avrà bisogno ci sarò
Marcello Sacchetta ha commentato il rapporto di amicizia con Stefano De Martino, raccontando di aver pianto quando gli è stato proposto di partecipare a Sanremo. Lo scorso anno, il conduttore di un programma televisivo ha scherzato dicendo che, se fosse stato invitato a Sanremo, Sacchetta sarebbe andato con lui. Sacchetta ha aggiunto che, qualora avesse bisogno, sarà presente per sostenere De Martino.
Marcello Sacchetta ha parlato dell'amicizia che lo lega a Stefano De Martino. Lo scorso anno, il conduttore di Affari tuoi in un momento di ironia gli promise: "Il giorno in cui andrò a Sanremo, tu verrai con me". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sal Da Vinci / Per sempre si / Sanremo/ Coreografia Moira Principato
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