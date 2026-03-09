Sanremo 2027 con Stefano De Martino? È un amico gli sarò vicino dietro le quinte Non so se salirò sul palco ma ci vuole l’idea giusta | parla Biagio Izzo

Biagio Izzo ha dichiarato di essere amico di Stefano De Martino e di volerlo supportare dietro le quinte di Sanremo 2027, senza escludere la possibilità di salire sul palco se l’idea sarà giusta. Parlando anche della sua collaborazione con Francesco Paolantoni, ha spiegato che entrambi formano la coppia degli “Spassusi” nella nuova stagione di “Pechino Express”, in onda ogni giovedì su Sky e su NOW.

Amici nella vita e sul set. Biagio Izzo e Francesco Paolantoni formano una delle coppie, gli “Spassusi”, della nuova edizione di “Pechino Express”, lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia dal 12 marzo tutti i giovedì in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand. Alla conduzione Costantino della Gherardesca, che per la prima volta sarà accompagnato da ben tre inviati, uno per Paese: Lillo, Giulia Salemi, Guido Meda. La coppia di attori è presenta anche nella nuova e dodicesima stagione di “Stasera tutto è possibile”, già andato in onda mercoledì 4 marzo, alle 21.20 in prima serata su Rai Due. Durante l’incontro con la stampa milanese di oggi 9 marzo, non poteva mancare il riferimento al nuovo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2027 Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

