Un ragazzo di 15 anni, di origini tunisine, è stato arrestato pochi giorni fa con l’accusa di aver tentato di arruolarsi per scopi terroristici. Durante le indagini, gli agenti hanno sequestrato il suo cellulare, che contiene video che mostrano chiese e parchi. Gli inquirenti stanno effettuando sopralluoghi e analizzando il materiale per capire meglio la sua attività e i possibili collegamenti. In questo momento, le indagini sono ancora in corso e non ci sono ulteriori dettagli ufficiali.

Nel cellulare del 15enne tunisino arrestato pochi giorni fa con l’accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale, gli investigatori cercano risposte. Quali erano i suoi obiettivi? Con chi interagiva tramite le chat social? Era davvero intenzionato a colpire? Alcuni elementi, secondo quanto trapela, sarebbero già emersi e a disposizione della procura dei minori, che gestisce il fascicolo. Un video in particolare avrebbe colpito l’attenzione degli inquirenti: una ventina di secondi nei quali il ragazzo riprende gli interni di una chiesa nell’hinterland fiorentino. Poi ci sono foto di parchi – dove diceva di voler "colpire" –, e quelle che sembrano essere mappe di alcune strade in Vaticano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il 15enne legato all’Isis. Video di chiese e parchi. L’ipotesi dei sopralluoghi

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