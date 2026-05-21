Arrestato 15enne legato all’Isis | Studiava come colpire Nel mirino anche il Vaticano

Da lanazione.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un minorenne di 15 anni è stato arrestato con l’accusa di aver pianificato attentati collegati all’Isis, con particolare attenzione anche al Vaticano. Secondo le indagini, il ragazzo stava studiando modalità di attacco e aveva espresso intenzioni criminali. Dopo un periodo di detenzione, è stato rilasciato e, al suo ritorno in libertà, ha compiuto un’azione non specificata. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a verificare eventuali complici o altri dettagli legati al suo caso.

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di Pietro Mecarozzi La prima cosa che ha fatto appena tornato in libertà è stata quella di acquistare un cellulare e una nuova scheda, mettersi in contatto con soggetti vicini all’estremismo islamista radicale e cominciare a studiare un possibile attacco terroristico con un kalashnikov a Firenze o perfino contro il Vaticano. Con l’accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale, un 15enne tunisino da tre anni in Italia è stato arrestato dagli agenti della digos di Firenze. Tutto nasce da una segnalazione dell’intelligence nazionale: gli 007, notata un’attività sospetta sui social telegram e tik tok di un profilo geolocalizzato vicino Firenze, hanno informato la digos del capoluogo toscano, che prontamente ha svolto accertamenti, riuscendo in breve tempo a dare un volto e un nome all’account. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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