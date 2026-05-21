Un minorenne di 15 anni è stato arrestato con l’accusa di aver pianificato attentati collegati all’Isis, con particolare attenzione anche al Vaticano. Secondo le indagini, il ragazzo stava studiando modalità di attacco e aveva espresso intenzioni criminali. Dopo un periodo di detenzione, è stato rilasciato e, al suo ritorno in libertà, ha compiuto un’azione non specificata. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a verificare eventuali complici o altri dettagli legati al suo caso.

di Pietro Mecarozzi La prima cosa che ha fatto appena tornato in libertà è stata quella di acquistare un cellulare e una nuova scheda, mettersi in contatto con soggetti vicini all’estremismo islamista radicale e cominciare a studiare un possibile attacco terroristico con un kalashnikov a Firenze o perfino contro il Vaticano. Con l’accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale, un 15enne tunisino da tre anni in Italia è stato arrestato dagli agenti della digos di Firenze. Tutto nasce da una segnalazione dell’intelligence nazionale: gli 007, notata un’attività sospetta sui social telegram e tik tok di un profilo geolocalizzato vicino Firenze, hanno informato la digos del capoluogo toscano, che prontamente ha svolto accertamenti, riuscendo in breve tempo a dare un volto e un nome all’account. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arrestato 15enne legato all’Isis: "Studiava come colpire". Nel mirino anche il Vaticano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

“Era pronto a colpire”. Tunisino 15enne arrestato. Arruolava terroristi sul web, nel mirino Firenze e il VaticanoCon l’accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale, è stato arrestato un ragazzo tunisino di 15 anni: avrebbe manifestato la...

Blitz antiterrorismo a Firenze, arrestato 15enne legato all’Isis: stava pianificando un attentatoLa città di Firenze è diventata il palcoscenico di una delicata operazione di prevenzione contro il terrorismo internazionale, culminata con...

Firenze, 15enne legato all’Isis arrestato per terrorismo: Era pronto a colpire x.com

Terrorismo, a Firenze arrestato un ragazzo di 15 anni legato all’Isis: progettava un attacco reddit

A Firenze un ragazzo di 15 anni è stato arrestato con accuse legate al terrorismo internazionaleA Firenze la polizia ha arrestato un ragazzo tunisino di 15 anni che è accusato di arruolamento con la finalità di terrorismo internazionale. La giudice per le indagini preliminari Giuditta Merli ha d ... ilpost.it

Firenze, 15enne legato all’Isis arrestato per terrorismo: Era pronto a colpireIndagini della Digos. Nelle chat si era detto pronto compiere un attacco ... msn.com