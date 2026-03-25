Durante il question time alla Camera, il ministro della Giustizia ha affermato che non ci sono elementi per sospettare coinvolgimenti di membri del governo in eventuali illeciti. Ha inoltre precisato che le dimissioni di alcuni funzionari sono state spontanee e motivate da motivi personali, escludendo pressioni esterne o responsabilità politiche. L'opposizione ha contestato queste dichiarazioni, portando a un acceso scambio di opinioni in aula.

La sconfitta al referendum sulla Giustizia brucia ancora, ma il ministro Carlo Nordio non si dimetterà, forte dell’appoggio di Giorgia Meloni e nonostante si sia assunto la “responsabilità politica” dell’esito del voto: l’ha specificato il diretto interessato, intervenendo al question time alla Camera nel quale ha parlato anche delle dimissioni “spontanee” del sottosegretario Delmastro e della capo di gabinetto Bartolozzi, ormai ex. Con questa posizione ufficiale Nordio ha assolto la premier sul dimissioni-gate. L’opposizione è su piede di guerra. Nordio su Delmastro “Avendo il sottosegretario Delmastro già rassegnato le dimissioni viene meno la materia del contendere e quanto ai chiarimenti si è dichiarato disposto a darli nelle sedi opportune”, ha dichiarato Nordio in Aula. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Nordio assolve Meloni, "dimissioni spontanee di Delmastro e Bartolozzi": ma l'opposizione insorge in Aula

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