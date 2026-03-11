Cura del verde pubblico a Bomporto parte il piano di manutenzione annuale

A Bomporto, lunedì 16 marzo, inizia il piano annuale di manutenzione del verde pubblico. Il progetto è stato definito attraverso un accordo tra l’Unione dei Comuni del Sorbara e le associazioni Confagricoltura e Coldiretti. La manutenzione riguarda le operazioni di sfalcio e cura delle aree verdi della città, con l’obiettivo di mantenere gli spazi pubblici in buone condizioni.

Prenderà avvio lunedì 16 marzo il calendario 2026 degli sfalci del verde pubblico a Bomporto, programmato nell’ambito dell’intesa tra l’Unione dei Comuni del Sorbara e le associazioni Confagricoltura e Coldiretti. La stagione si concluderà il 10 dicembre, al termine del settimo e ultimo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

