Bper-Sondrio accordo raggiunto | aumenti e novità nel contratto dei lavoratori

È stato definito l’accordo tra le parti riguardante l’incorporazione della Banca Popolare di Sondrio in BPER. La trattativa, che ha coinvolto i rappresentanti sindacali, ha portato a novità e aumenti nel contratto dei lavoratori. La conclusione di questa fase segna il risultato di un percorso negoziale lungo e articolato.

Si è conclusa la complessa trattativa con i sindacati per l’incorporazione della Banca Popolare di Sondrio in BPER. Questa è prevista a partire dal prossimo 20 aprile. L’accordo permette un processo di integrazione che, come dichiarato nella nota, porterà all’armonizzazione dei trattamenti economici e normativi delle due realtà. Nella nota della Federazione autonoma bancari italiani si sottolinea come sia stata assicurata la salvaguardia di tutti i trattamenti economici consolidati e in essere al momento della fusione, insieme all’estensione ai nuovi colleghi dei trattamenti migliorativi previsti dalla contrattazione di secondo livello di BPER, tra quali permessi, Banca del tempo solidale e percorsi inquadramentali.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bper-Sondrio, accordo raggiunto: aumenti e novità nel contratto dei lavoratori Notizie correlate C'è l'ok dei soci: Bper incorporerà Banca Popolare di SondrioL'operazione prevede un rapporto di cambio pari a 1,45 azioni BPER Banca per ogni azione ordinaria della Popolare di Sondrio. Metalmeccanici, quasi plebiscito a Bergamo per l’ipotesi di accordo sul contratto: il 90% dei lavoratori ne approva i contenuti“È stato un periodo molto intenso – dicono Emanuele Fantini, Andrea Agazzi e Emilio Lollio, segretari generali Fim, Fiom, Uilm provinciali -, durante... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pop Sondrio, accordo con i sindacati sulla fusione in Bper; POPOLARE DI SONDRIO ENTRA IN BPER, RAGGIUNTO L’ACCORDO SINDACALE; Bper-Popolare Sondrio, accordo sindacale su fusione: tutele garantite. Banca Popolare di Sondrio entra in Bper, raggiunto l’accordo sindacale sull’armonizzazione dei trattamenti economiciAssicurata la salvaguardia di tutti i trattamenti economici consolidati e in essere al momento della fusione, insieme all'estensione ai nuovi colleghi dei trattamenti migliorativi previsti dalla contr ... affaritaliani.it Banche, raggiunto accordo sindacale per integrazione Pop Sondrio in BPER(Teleborsa) - Si è chiusa con successo la trattativa sindacale relativa all'integrazione della Banca Popolare di Sondrio in BPER efficace il prossimo 20 aprile. L'accordo raggiunto con i principali si ... finanza.repubblica.it Banca Popolare di Sondrio entra in Bper, raggiunto l’accordo sindacale sull’armonizzazione dei trattamenti economici ift.tt/wE8vsX2 x.com Gruppo BPER e Banca Popolare di Sondrio: accordo sindacale tutela lavoratori e rafforza welfare aziendale #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook