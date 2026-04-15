Bper-Sondrio accordo raggiunto | aumenti e novità nel contratto dei lavoratori

Da quifinanza.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato definito l’accordo tra le parti riguardante l’incorporazione della Banca Popolare di Sondrio in BPER. La trattativa, che ha coinvolto i rappresentanti sindacali, ha portato a novità e aumenti nel contratto dei lavoratori. La conclusione di questa fase segna il risultato di un percorso negoziale lungo e articolato.

Si è conclusa la complessa trattativa con i sindacati per l’incorporazione della Banca Popolare di Sondrio in BPER. Questa è prevista a partire dal prossimo 20 aprile. L’accordo permette un processo di integrazione che, come dichiarato nella nota, porterà all’armonizzazione dei trattamenti economici e normativi delle due realtà. Nella nota della Federazione autonoma bancari italiani si sottolinea come sia stata assicurata la salvaguardia di tutti i trattamenti economici consolidati e in essere al momento della fusione, insieme all’estensione ai nuovi colleghi dei trattamenti migliorativi previsti dalla contrattazione di secondo livello di BPER, tra quali permessi, Banca del tempo solidale e percorsi inquadramentali.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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