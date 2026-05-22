Manicure listino prezzi e sconti fedeltà attraverso i social | scoperto un centro estetico abusivo in casa
Un centro estetico che offriva servizi di manicure è stato scoperto mentre operava senza le autorizzazioni necessarie in uno spazio domestico. La proprietaria pubblicizzava i suoi trattamenti sui social media, allegando un listino prezzi, foto dei lavori e promozioni come sconti fedeltà per chi portava nuove clienti. Le autorità hanno riscontrato che l’attività si svolgeva senza i requisiti legali richiesti, gestita in modo completamente abusivo. L’indagine ha portato alla scoperta di questa attività irregolare condotta all’interno di un’abitazione.
Promuoveva i suoi servizi sui social, con tanto di listino prezzi dettagliato, foto dei lavori e persino sconti fedeltà per chi le portava nuove clienti, un'attività che, secondo quanto riscontrato dagli investigatori, sarebbe stata gestita in modo completamente abusivo. Nei guai è finita una. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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