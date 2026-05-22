Estetista abusiva scoperta attraverso i social | promuoveva manicure a basso costo e sconti
Un’estetista operava senza autorizzazioni, promuovendosi sui social network con offerte di manicure a basso prezzo e sconti. La donna pubblicizzava servizi di ricostruzione e decorazione unghie, oltre a manicure, rivolgendosi alle follower. Le autorità hanno scoperto l’attività abusiva attraverso le piattaforme social, sequestrando materiali e impartendo sanzioni. Nessuna autorizzazione era stata rilasciata per esercitare il lavoro, che si svolgeva senza rispettare le normative di legge.
Attività commerciale abusiva: pubblicizzava tramite i social network ricostruzione e decorazione unghie, oltre a servizi di manicure per le follower. Il tutto con tanto di listino prezzi dove comparivano le tariffe per le prestazioni offerte, corredate da fotografie dei lavori.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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