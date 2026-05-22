Estetista abusiva scoperta attraverso i social | promuoveva manicure a basso costo e sconti

Un’estetista operava senza autorizzazioni, promuovendosi sui social network con offerte di manicure a basso prezzo e sconti. La donna pubblicizzava servizi di ricostruzione e decorazione unghie, oltre a manicure, rivolgendosi alle follower. Le autorità hanno scoperto l’attività abusiva attraverso le piattaforme social, sequestrando materiali e impartendo sanzioni. Nessuna autorizzazione era stata rilasciata per esercitare il lavoro, che si svolgeva senza rispettare le normative di legge.

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