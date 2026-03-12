VIDEO |Si spaccia per medico estetico sui social e gestisce uno studio abusivo in casa | denunciata 40enne

Una donna di 40 anni, residente a Catania, è stata denunciata dai carabinieri del Nas per aver gestito uno studio estetico abusivo nella propria abitazione e aver pubblicato sui social media promozioni come medico estetico. La donna è accusata di esercizio abusivo della professione sanitaria e di aver somministrato medicinali senza autorizzazione. L’indagine ha portato alla sua identificazione e alle relative contestazioni.

I carabinieri del Nas di Catania hanno deferito in stato di libertà una donna di 40 anni, residente nel capoluogo etneo, con l'accusa di esercizio abusivo della professione sanitaria e somministrazione di medicinali non autorizzati. L'operazione si è conclusa con il sequestro di attrezzature, farmaci e materiale connesso all'attività illecita. L'attività investigativa ha preso avvio da una segnalazione relativa all'esecuzione di trattamenti estetici da parte di personale privo di abilitazione. Il monitoraggio dei profili social della donna - seguiti da oltre 10.000 follower - ha consentito ai militari di accertare che la stessa si presentava come "medico estetico", pubblicizzando i risultati dei trattamenti e rendendo individuabile la zona di Catania in cui operava.