Manfredonia rinnovato il direttivo della Lega Navale | Di Candia nuovo presidente

A Manfredonia è stato rinnovato il consiglio direttivo della sezione locale della Lega Navale Italiana, che resterà in carica per i prossimi tre anni. Tra i membri eletti, è stato scelto un nuovo presidente, che succede a quello precedente. La nomina è stata confermata durante l’assemblea annuale e il nuovo organo direttivo si occuperà di coordinare le attività e iniziative dell’associazione nel periodo di riferimento. La composizione del consiglio include anche altri membri eletti, che collaboreranno alla gestione delle attività.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui