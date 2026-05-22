Manfredonia rinnovato il direttivo della Lega Navale | Di Candia nuovo presidente
A Manfredonia è stato rinnovato il consiglio direttivo della sezione locale della Lega Navale Italiana, che resterà in carica per i prossimi tre anni. Tra i membri eletti, è stato scelto un nuovo presidente, che succede a quello precedente. La nomina è stata confermata durante l’assemblea annuale e il nuovo organo direttivo si occuperà di coordinare le attività e iniziative dell’associazione nel periodo di riferimento. La composizione del consiglio include anche altri membri eletti, che collaboreranno alla gestione delle attività.
La Lega Navale Italiana, sezione di Manfredonia, ha un nuovo consiglio direttivo per il prossimo triennio. Il presidente nazionale dell'ente, l'ammiraglio Donato Marzano, ha ratificato ufficialmente il 12 maggio 2026 i risultati delle elezioni svoltesi il 12 aprile scorso.Il nuovo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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