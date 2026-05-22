A Manfredonia si discute sulla proposta di due nuovi monumenti destinati a rappresentare l’Archidioecesis Sipontina. La questione divide le opinioni tra chi li considera un modo per celebrare la tradizione e chi invece li giudica eccessivamente kitsch. La proposta è stata presentata di recente, suscitando reazioni contrastanti tra cittadini ed esperti del settore. Nessun dettaglio sui materiali o sulle dimensioni dei monumenti è stato ancora comunicato ufficialmente. La decisione finale dovrebbe essere presa nelle prossime settimane.

MANFREDONIA - Una conversazione recente con un caro amico, suscitata da un’intervista su Il Sipontino, ha portato a fuoco una questione che il dibattito, sui due monumenti proposti dall’ingegner De Meo, sta mancando. La discussione si è polarizzata fra una corrente favorevole all’opera e una critica di registro laicista. Entrambi i campi condividono però una premessa implicita: che la questione si giochi sul piano «fede sì, fede no». La premessa è sbagliata, e finché regge tale sarà anche la discussione. La questione vera è di adeguatezza simbolica, e per metterla a fuoco serve uno strumento concettuale che il dibattito locale non ha ancora chiamato in causa. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia. Onorare la tradizione: symbolon o kitsch? Sui due monumenti proposti per l’Archidioecesis Sipontina

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