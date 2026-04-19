Durante la recente edizione della Amstel Gold Race, Remco Evenepoel non ha consumato birra al termine della gara, come invece spesso avviene in questa tradizione. La corsa, una delle poche competizioni ciclistiche il cui nome include lo sponsor principale, è sponsorizzata dalla birra olandese fondata nel 1870 e attualmente con sede a Zoeterwoude. La scelta di Evenepoel di non bere ha attirato l’attenzione tra gli appassionati e i media.

La Amstel Gold Race è una delle poche gara ciclistiche al mondo che n el proprio nome presenta quello dello sponsor principale dell’evento: è appunto Amstel, noto marchio di birra olandese nato nel 1870 e che ora risiede a Zoeterwoude (una quarantina di chilometri a sud-ovest di Amsterdam). Stiamo parlando di una delle corse di un giorno più prestigiose del calendario internazionale: giunta alla 60ma edizione, può nei fatti essere annoverata come la kermesse di punta dietro alle cinque Classiche Monumento. In agenda trova spazio tra la Parigi-Roubaix e la Liegi-Bastogne-Liegi, un cuscinetto tra l’Inferno del Nord e la Doyenne che cattura l’attenzione degli appassionati grazie anche a un percorso estremamente esigente (oggi erano previsti ben 33 muri, tra cui tre passaggi sull’iconico Cauberg).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Remco Evenepoel non ha bevuto la birra alla Amstel Gold Race: perché non ha potuto onorare la tradizione?

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