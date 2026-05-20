Una vecchia foto cartolina mostra il Lido di Siponto, un luogo di mare della zona di Manfredonia. La fotografia risale a un’epoca passata e rappresenta il Lido Nettuno. La cartolina raffigura la scena di uno dei tradizionali stabilimenti balneari di allora, con un’atmosfera che richiama il passato. La scena evidenzia l’aspetto storico del lido e il legame con la tradizione marittima di quella comunità. La foto si presenta come testimonianza visiva di un’epoca ormai lontana.

Ho ritrovato questa foto in un vecchio scatolone regalatomi da una parente. Ieri mattina mi è venuta l’idea di riaprirlo e ho trovato foto che rappresentano la storia, quella storia che è l’anima per una città. Nell’immagine come potete notare i cosiddetti “casotti”. Lido Nettuno ha rappresentato uno dei più importanti lidi di Siponto ma la sua importanza andrebbe correlata anche al tratto di mare utile per la pesca della ‘Sciabica’, svolta subito dopo l’alba. Quando si raggiungeva la riva del bagnasciuga quasi ci si commuoveva a guardare quella grande rete a cono strapiena di pesce, riflessi della vecchia pesca dei manfredoniani.... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Vecchia foto cartolina e tempo di mare: Lido Nettuno, tradizione di un’epoca sipontina

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FIGLIODIEGO DIVENTA UN BULLO MARANZA E TRATTA MALE TUTTI..

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