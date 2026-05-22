Manfredonia | Corso Manfredi merita più attenzione

Da ilsipontino.net 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni giorno, il Corso Manfredi nel centro di Manfredonia si anima di persone che passeggiano, si incontrano e condividono momenti di socialità. È una strada molto frequentata da cittadini, famiglie, turisti e proprietari di animali domestici, che la scelgono come punto di ritrovo e svago. La sua posizione centrale e l’afflusso quotidiano rendono il corso un elemento importante della vita cittadina. La richiesta di maggiore attenzione verso questa zona nasce da chi la vive e la frequenta regolarmente.

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Ogni giorno il nostro centralissimo Corso Manfredi è luogo di incontro, passeggio e socialità, frequentato da cittadini, famiglie, turisti e tanti amici a quattro zampe.Ed è proprio per questo che sarebbe necessario un servizio di pulizia periodica più costante ed efficace. Le immagini parlano da sole: marciapiedi sporchi, aloni, residui e cattivi odori che persistono fino a quando non arriva la pioggia a “lavare” ciò che dovrebbe essere rimosso con una normale manutenzione urbana. "Nessuna polemica contro chi porta a spasso il proprio cane, gli animali non sono il problema". Il punto è un altro: il decoro urbano e soprattutto l’aspetto igienico-sanitario di una delle vie più rappresentative della città. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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