Dopo la vittoria nella partita tra Manfredonia e Nola, Benny Cicerelli ha commentato l'esito, definendo il risultato come fondamentale per il team. Il giocatore ha espresso la convinzione che la squadra meriti di ottenere la salvezza. Le parole sono state pronunciate ai microfoni de IlSipontino, nel finale dell'incontro.

"Una vittoria fondamentale per noi" così parla Benny Cicerelli ai microfoni de IlSipontino al termine della gara. "L'abbiamo preparata bene, l'abbiamo sbloccata nel primo tempo ed è stato importante per noi dopo un avvio un po' contratto. Siamo stati spinti da questo tifo e da questo entusiasmo". Ma il campionato non è finito: "Da martedì si ritorna in campo, manca ancora qualcosa per raggiungere la salvezza. Ma la salvezza ce la meritiamo tanto". "Nel finale di stagione ci serve la serenità e la forza del gruppo che abbiamo da otto mesi. Il pubblico lo ha capito, ecco perché lo stadio è sempre pieno".🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia-Nola, Cicerelli: “Questo gruppo merita la salvezza”

Manfredonia-Nola: giornata “Forza Manfredonia” e prezzi ridottiDi seguito, i prezzi dei tagliandi per assistere al match Manfredonia-Nola in programma Domenica 12 Aprile alle ore 16:00.

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