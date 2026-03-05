Ravagnese Cantarella | Un quartiere che merita attenzione nodo strategico per la città

Ravagnese è considerata una delle principali porte di accesso alla città. Giuseppe Cantarella, responsabile del dipartimento politiche di coesione di Forza Italia Reggio Calabria, afferma che il quartiere si distingue per la presenza dell’aeroporto e per la recente crescita urbanistica. La zona riveste un ruolo strategico, attirando l’attenzione di amministratori e cittadini. Cantarella evidenzia l’importanza di Ravagnese come punto di riferimento per la mobilità e lo sviluppo locale.

Il responsabile dipartimento politiche di coesione di Forza Italia Reggio Calabria si sofferma su alcune importanti questioni, ormai note ai cittadini, che non possono più essere ignorate "Ravagnese rappresenta da sempre una delle porte d'ingresso più importanti della città". Giuseppe Cantarella, responsabile dipartimento politiche di coesione di Forza Italia Reggio Calabria, che sottolinea: "La presenza dell'aeroporto, la crescita urbanistica degli ultimi anni e il ruolo strategico del quartiere rendono evidente quanto questo territorio meriti attenzione, programmazione e interventi concreti. Proprio per questo, alcune questioni ormai note ai cittadini non possono più essere ignorate".