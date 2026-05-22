Manfredonia colpo in panchina | ecco Ciaramella

Il Manfredonia Calcio 1932 ha annunciato di aver affidato la guida della prima squadra a Andrea Ciaramella per la stagione 20262027. La società ha comunicato di aver raggiunto un accordo con il nuovo allenatore, che prenderà il posto precedente. La decisione riguarda la gestione tecnica della squadra per il campionato in corso. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle modalità dell’accordo o sul contratto è stato reso pubblico. La società si prepara così a una nuova stagione con un volto nuovo alla guida tecnica.

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🐬 Il Manfredonia Calcio 1932 comunica di aver raggiunto l’intesa con Andrea Ciaramella per l’incarico di allenatore della Prima Squadra per la stagione sportiva 20262027. Andrea Ciaramella è stato un centrocampista centrale di quantità e ordine tattico. Ha disputato una carriera prevalentemente divisa tra la Serie C1 e la Serie C2, vestendo maglie storiche come Trapani, Vigor Lamezia, Monopoli, Vastese, Siracusa e Nola. Prima del ritiro definitivo, ha vissuto anche una brevissima esperienza negli Stati Uniti con i New York Metrostars. La definitiva consacrazione nel panorama regionale arriva attraverso una serie di stagioni di alto profilo in Eccellenza. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, colpo in panchina: ecco Ciaramella ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Panchina Manfredonia, si pensa all’ex Afragolese CiaramellaDopo la separazione già ufficializzata tra il Manfredonia e Luigi Pezzella, il club sipontino è già al lavoro per definire il nuovo assetto tecnico... Manfredonia, per la panchina si pensa ad altri due nomi oltre CiaramellaPasquale De Candia e Giuseppe Laterza sono due nomi attenzionati dal Manfredonia Calcio per ripartire dopo l’addio di Gigi Pezzella, che dovrebbe... Manfredonia, colpo in panchina: ecco Ciaramella? Il Manfredonia Calcio 1932 comunica di aver raggiunto l’intesa con Andrea Ciaramella per l’incarico di allenatore della Prima Squadra per la ... ilsipontino.net