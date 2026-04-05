Colto da malore improvviso | Altavilla Silentina piange Davide Cembalo

Ad Altavilla Silentina si sono diffuse notizie di una perdita improvvisa: Davide Cembalo, di 46 anni, è deceduto a causa di un malore improvviso. La comunità locale si è stretta attorno alla famiglia, mentre si attendono eventuali aggiornamenti sulle cause del decesso. La notizia ha suscitato dolore e sgomento tra i residenti, molti dei quali conoscevano bene il defunto.

Lascia la moglie e due figlie. Martedì 7 aprile le esequie della Chiesa di San Biagio della frazione Cerrelli Dolore e sconcerto ad Altavilla Silentina per l'improvvisa scomparsa di Davide Cembalo. Aveva 46 anni. Lascia la moglie e due figlie. Era molto stimato sia per la sua attività di medico veterinario e buiatra sia per essere stato per dieci anni assessore comunale. Alcuni giorni fa malore improvviso lo ha costretto ad un coma purtroppo irreversibile. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Stroncato da un malore improvviso, il paese piange Gian Attilio MendiniDolore e commozione a Desenzano del Garda per la scomparsa di Gian Attilio Mendini, morto nelle scorse ore all’età di 76 anni, stroncato da un malore...

Temi più discussi: Colto da malore mentre guidava verso il lavoro: muore 46enne; Malore improvviso in ospedale a Paola, salvato il primario Massimo Candela; Anziano colto da malore: salvato da una donna grazie ad un defibrillatore presente in paese; Malore improvviso mentre lavora, titolare di un’impresa muore a soli a 35 anni - BresciaToday.

Colto da improvviso malore: muore figlio dell'ex sindaco. Aveva 41 anni (NOME)Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto poco prima dell’una e, secondo i primi riscontri medici, il decesso sarebbe stato causato da un arr ... zoom24.it

Anziano colto da malore: salvato da una donna grazie ad un defibrillatore presente in paeseUn uomo di 92 anni è stato colto da un malore improvviso. In quei momenti, dove ogni secondo può fare la differenza tra la vita e la morte, è intervenuta con prontezza Manuela Vergari, che ha utilizza ... grossetonotizie.com

Secondo una prima ricostruzione, il diciottenne è stato colto da un arresto cardiaco facebook

"...e il tuo volto ebbro / di mollezza, / un albero colto / da un’improvvisa / freschezza / di verde, / e il tuo profumo / d'olio e d'erba..." —Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto #LaCifraDellOlio a #SalaLettura x.com