Malore improvviso sul palco Albinea piange Mauro Chiesi

Un improvviso malore ha colpito Mauro Chiesi mentre si trovava sul palco con la sua band, durante un concerto. L’uomo, di 66 anni, è stato vittima di un arresto cardiocircolatorio che non gli ha dato scampo. La notizia ha suscitato dolore tra i presenti e sui social, dove molti hanno espresso cordoglio. La dinamica dell’accaduto e le circostanze sono al vaglio delle autorità.

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Se n’è andato all’improvviso, mentre si trovava sul palco con la sua band. Mauro Chiesi, 66 anni, è stato colpito da un arresto cardiocircolatorio che non gli ha lasciato scampo. Albinea perde così una figura molto conosciuta e apprezzata della comunità. Chiesi si è sentito male durante un’esibizione mentre era in sala civica e partecipava al Sopra Le Righe Festival. Inutile l’intervento del 118, nonostante i tentativi di rianimazione. Chiesi, perito agrario, noto paesaggista e attivissimo nella speleologia, era una personalità molto conosciuta e apprezzata ad Albinea. Negli anni aveva collaborato con molte amministrazioni pubbliche. In passato era stato consulente su temi come il paesaggio o il verde pubblico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Malore improvviso sul palco. Albinea piange Mauro Chiesi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mauro Chiesi morto a 66 anni: malore durante un’esibizione con la sua band. Addio al paesaggista di AlbineaAlbinea (Reggio Emilia), 10 maggio 2026 – Albinea ha perduto una figura molto conosciuta e apprezzata della comunità: ieri sera all’età di 66 anni ci... Addio a Mauro Chiesi: muore durante un concerto ad Albinea? Punti chiave Come è avvenuto il malore durante l'esibizione in sala civica? Quali progetti ambientali di Albinea rischiano di fermarsi senza di... Si parla di: Malore improvviso sul palco. Albinea piange Mauro Chiesi; Stroncato da un infarto mentre suona al Sopra le righe festival.