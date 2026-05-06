Spray urticante a scuola tosse e bruciori per gli studenti | quattro ragazzi in ospedale per accertamenti

Quattro studenti sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Meyer dopo aver inalato spray urticante a scuola. I ragazzi hanno riferito di aver avuto tosse e bruciori agli occhi, ma le loro condizioni sono state classificate come codice verde. L’episodio ha coinvolto un gruppo di giovani e si è verificato durante le ore di lezione, senza che siano ancora state rese note le cause dell’accaduto.

Quattro giovanissimi studenti sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale Meyer per controlli medici, per fortuna in codice verde. Tutto è iniziato con un improvviso bruciore alla gola e una tosse persistente che ha colpito in totale sette ragazzi e una collaboratrice scolastica. A diffondere i dettagli dell’accaduto è il quotidiano La Nazione, che descrive una mattinata di forte apprensione. Il trambusto si è verificato in una scuola secondaria di primo grado, nel fiorentino. I responsabili scolastici hanno preferito tutelare la salute di tutti chiamando tempestivamente i soccorsi sanitari. Nel plesso sono arrivate diverse ambulanze, mobilitando le pubbliche assistenze del territorio per visitare chiunque avesse inalato la sostanza.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Spray urticante a scuola, studenti portati in ospedaleIndagini della polizia per fare luce su quanto accaduto all'interno della succursale del Montale in via del Castoro a Marassi Spray urticante a... Spray urticante a scuola per saltare il compito in classe: cinque denunciati. Quattro ragazze in ospedaleAlcune studentesse accusano malori dopo la nebulizzazione di sostanze irritanti nei corridoi della scuola. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Spray al peperoncino, spunta una bomboletta a scuola: alunna finisce in ospedale; Evacuata la scuola Carducci dopo lievi malori, ipotesi spray urticante; SCUOLA CARDUCCI L'AQUILA: IPOTESI SPRAY URTICANTE, NESSUN PERICOLO, DOMANI RIPRENDONO LEZIONI; Studenti con tosse, irritazione e bruciore agli occhi: evacuata una scuola a L'Aquila. Ipotesi spray urticante. Spray al peperoncino spruzzato in bagno, a scuola arrivano le ambulanzeSette studenti e una custode hanno accusato bruciore alla gola e tosse: per quattro di loro è stato necessario il trasferimento precauzionale, in codice verde, all’ospedale Meyer ... msn.com Spray urticante a scuola, caccia ai responsabili: tensione e paura tra docentiCronaca L'Aquila - 30/04/2026 12:56 - Evacuazione alla Carducci, nessun colpevole identificato: verifiche interne in corso e possibile denuncia, mentre cresce la preoccupazione ... abruzzo24ore.tv I poliziotti hanno dovuto usare lo spray urticante per bloccarli, dopo che avevano tentato di aggredire anche le forze dell'ordine - facebook.com facebook Primo maggio a Catania, controlli stradali e tra gli eventi: usato anche lo spray urticante per rubare gioielli x.com