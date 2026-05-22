Nelle acque delle Maldive, due sub finlandesi coinvolti nel recupero di corpi hanno deciso di non richiedere alcun compenso per l'intervento. La loro scelta arriva dopo aver confermato che l'operazione è stata resa necessaria da un errore umano. I sub hanno dichiarato di non considerarsi eroi, ma semplici subacquei che hanno partecipato a un’attività complessa e delicata. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione delle operazioni di recupero in ambiente marino, senza coinvolgere aspetti economici.

Nessun compenso economico per la complessa operazione di recupero corpi nelle acque maldiviane: Paakkarinen, Westerlund e Grönqvist hanno accettato la missione arrivando poi a formulare la stessa ipotesi già anticipata dal Giornale d'Italia Hanno rifiutato di essere pagati per la complessa e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Maldive, sub finlandesi rifiutano compenso per il recupero corpi: "Non siamo eroi ma subacquei" e confermano: "Errore umano"

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