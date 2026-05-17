Maldive tre esperti sub finlandesi tentano il recupero dei corpi | In balia degli squali non possiamo lasciarli lì

Nelle acque delle Maldive, tre sub finlandesi stanno cercando di recuperare i corpi delle vittime italiane coinvolte in una tragedia. Le operazioni di recupero sono in corso e si svolgono in condizioni di mare agitato. Gli esperti si sono immersi per individuare e sollevare i corpi che si trovano in balia degli squali. Le autorità locali coordinano le attività e si stanno occupando di gestire le operazioni di recupero e di assistere le famiglie delle vittime.

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Proseguono le operazioni di recupero dei corpi senza vita degli italiani vittime della tragedia alle Maldive: un intervento definito ad alto rischio, ma da compiere il più in fretta possibile per evitare che le salme dei 4 nostri connazionali ancora dispersi possano diventare un obiettivo degli squali. “La priorità ora è trovare i corpi, e dobbiamo farlo in fretta”, spiega a Repubblica Laura Marroni, vicepresidente e amministratore delegato della fondazione Dan Europe, specializzata in interventi di salvataggio e recupero subacquei. “Purtroppo in acque calde, anche se non sappiamo esattamente che fauna c'è nella grotta, non possiamo escludere i rischi di predatori come gli squali o impatti di tipo ambientale”, prosegue, “durante recuperi del passato, in Egitto ad esempio, è accaduto il peggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italiani morti alle Maldive, il recupero ad alto rischio dei 4 corpi: «In balìa degli squali» Sullo stesso argomento Maldive, i corpi degli italiani intrappolati nella grotta a 60 metri: “Sono in balia degli squali”Alle Maldive prosegue la corsa contro il tempo per recuperare i corpi di quattro subacquei italiani ancora dispersi (un quinto è già stato recuperato... Maldive, arrivati tre sub finlandesi esperti per cercare corpi italianiTre subacquei esperti provenienti dalla Finlandia sono arrivati alle Maldive per assistere nella ricerca in corso dei quattro italiani scomparsi... Italiani morti alle Maldive, arrivati tre sub esperti finlandesi: Presto l'immersione per recuperare i quattro corpi - La diretta x.com Maldive, arrivati i tre sub esperti finlandesi per recuperare i corpi degli italiani morti: presto l'immersioneLa squadra dei tre sub-speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata nella mattinata di oggi - domenica 17 maggio - alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro ... corriereadriatico.it Maldive, tre esperti sub finlandesi tentano il recupero dei corpi: In balia degli squali, non possiamo lasciarli lìTre esperti sub-speleologi finlandesi affiancano la Guardia costiera dopo la morte di un soccorritore. Il tour operator nega autorizzazioni oltre i 30 metri ... ilgiornale.it Cinque turisti 'inclusi il professore e sua figlia' muoiono durante un'escursione subacquea alle Maldive reddit