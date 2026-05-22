Maldive salme dei sub domani in Italia
Le salme di quattro turisti italiani deceduti alle Maldive a seguito di un’immersione sono previste arrivare domani intorno alle 13 all’aeroporto di Malpensa. Il decollo avverrà a bordo di un volo Turkish Airlines proveniente dalle Maldive, secondo quanto comunicato dalle autorità italiane. Le salme saranno trasportate in Italia per le procedure di riconoscimento e sepoltura. La notizia è stata confermata dalle fonti ufficiali coinvolte nel trasferimento.
Dovrebbero arrivare domani intorno alle 13, all’aeroporto di Malpensa su un volo Turkish Airlines, le salme dei quattro turisti italiani morti alle Maldive dopo una immersione. Servizio di Letizia Davoli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Maldive, salme dei sub domani in Italia
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