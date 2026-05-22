Maldive salme dei sub domani in Italia

Le salme di quattro turisti italiani deceduti alle Maldive a seguito di un’immersione sono previste arrivare domani intorno alle 13 all’aeroporto di Malpensa. Il decollo avverrà a bordo di un volo Turkish Airlines proveniente dalle Maldive, secondo quanto comunicato dalle autorità italiane. Le salme saranno trasportate in Italia per le procedure di riconoscimento e sepoltura. La notizia è stata confermata dalle fonti ufficiali coinvolte nel trasferimento.

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