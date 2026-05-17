Maldive superstiti in Italia Il recupero delle salme affidato ai sub finlandesi

Un incidente nelle Maldive ha portato al recupero di alcune salme, affidato a sub finlandesi. Secondo le normative locali, le immersioni ricreative sono consentite fino a una profondità massima di trenta metri. La presenza di superstiti italiani si è verificata durante questa operazione di recupero. Le autorità maldiviane hanno stabilito il limite di profondità come punto di non ritorno per le immersioni ricreative. La vicenda ha coinvolto diversi operatori e si svolge sotto il coordinamento delle autorità locali.

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Roma, 17 maggio 2026 – C’è un punto di non ritorno, una “colonna d’Ercole” subacquea che il regolamento delle Maldive fissa a trenta metri per le immersioni ricreative. Eppure, la spedizione dei cinque italiani rimasti vittime della tragedia nell’atollo di Vaavu si è spinta fino a sessanta metri, svanendo nelle profondità di Alimathà. Cosa sia successo in quell’inferno di coralli è il fulcro dell’inchiesta della Procura di Roma e delle autorità locali, che hanno già revocato la licenza d’esercizio alla safari boat MV Duke of York. https:www.quotidiano.netvideocronacaerrore-umano-e-gas-nelle-bombole-le-ipotesi-dietro-la-tragedia-alle-maldive-bsqohoh5 Mentre ieri sera sono atterrati a Milano Malpensa i venti italiani che erano sullo yacht, a Malé la giornata è stata dominata da una dolorosa e complessa pianificazione logistica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Maldive, superstiti in Italia. Il recupero delle salme affidato ai sub finlandesi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Maldive, iniziate le operazioni di recupero delle salme nel fondaleSono iniziate, nelle prime ore di questa mattina, le operazioni di recupero dei corpi dei cinque subacquei italiani morti alle Maldive durante... Subacquei italiani morti alle Maldive: al via le operazioni di recupero delle salmeAl via le operazioni di recupero dei corpi dei 5 subacquei italiani morti durante un’immersione alle Maldive. Maldive, rientrano in Italia i superstiti: a Malè arrivano i soccorsi internazionali e i legali Mentre Genova una folla commossa si riunisce in preghiera per Monica e Giorgia, sul luogo dove sono morti cinque italiani riprendono le ricerche dei dispersi e si cerca di f x.com Maldive, il ritorno dei superstiti della Duke of York : Siamo distruttiIl silenzio dell’aeroporto di Malpensa, in queste ore, pesa quasi quanto il mare delle Maldive. Non è il ritorno di una vacanza esotica, né il rientro spensierato di un gruppo di appassionati di immer ... giornalelavoce.it Maldive, superstiti in Italia. Il recupero delle salme affidato ai sub finlandesiSono atterrati ieri sera a Malpensa i 20 italiani che erano sullo yacht. Oggi in acqua i tre speleologi che salvarono i bimbi in una grotta in Thailandia ... quotidiano.net