Nelle acque delle Maldive sono state pubblicate le immagini della grotta in cui sono stati trovati i cinque sub italiani deceduti. Un sub finlandese ha riferito che i corpi sono stati individuati quando si pensava che non ci fossero più. La grotta si presenta come un ambiente impegnativo, e il recupero dei corpi è stato effettuato con grande difficoltà a causa delle condizioni del luogo. La vicenda ha suscitato attenzione per le operazioni di ricerca e le circostanze del tragico evento.

Una grotta impegnativa, una fine drammatica, un recupero pericoloso. Dopo il ritrovamento dei corpi dei cinque sub italiani alle Maldive, è il momento delle ricostruzioni. «I corpi erano tutti insieme in una porzione della grotta. Siamo stati molto sollevati quando li abbiamo trovati perché siamo stati molto tempo nella prima immersione senza individuarli e stavamo cominciando a pensare che non fossero più lì. C'è stato quindi sollievo pensando che li avremmo recuperati e portati in superficie», ha raccontato all'ANSA Sami Paakkarinen, il sub finlandese che, insieme ai colleghi Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, ha recuperato i corpi dei quattro italiani morti nella grotta delle Maldive. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Maldive, pubblicate le foto della grotta dove sono morti gli italiani. Il sub finlandese: «Corpi trovati quando pensavamo non ci fossero»

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