Nelle Maldive sono state pubblicate le foto della grotta dove sono morti cinque sub italiani. I corpi sono stati trovati in un’area che si pensava fosse vuota, dopo un’operazione di recupero complessa e rischiosa. La grotta si presenta come un ambiente difficile da attraversare, e il recupero è stato effettuato con attenzione, considerando le difficoltà del luogo. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze della tragedia.

Una grotta impegnativa, una fine drammatica, un recupero pericoloso. Dopo il ritrovamento dei corpi dei cinque sub italiani alle Maldive, è il momento delle ricostruzioni. «I corpi erano tutti insieme in una porzione della grotta. Siamo stati molto sollevati quando li abbiamo trovati perché siamo stati molto tempo nella prima immersione senza individuarli e stavamo cominciando a pensare che non fossero più lì. C'è stato quindi sollievo pensando che li avremmo recuperati e portati in superficie», ha raccontato all'ANSA Sami Paakkarinen, il sub finlandese che, insieme ai colleghi Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, ha recuperato i corpi dei quattro italiani morti nella grotta delle Maldive. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Maldive, pubblicate le foto della grotta dove sono morti gli italiani. «Corpi trovati quando pensavamo non ci fossero»

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