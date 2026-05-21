Le operazioni di recupero dei corpi di cinque italiani morti nella grotta alle Maldive si sono concluse con il ritrovamento delle salme di quattro persone e l’identificazione di un quinto corpo. La vicenda è avvenuta in un’area di snorkeling e speleologia, dove si sono verificati problemi legati all’attrezzatura e al percorso scelto. Durante le ricerche sono state trovate bombole e attrezzature, mentre il percorso sbagliato sembra aver complicato le operazioni di salvataggio.

Le bombole, le attrezzature, il corridoio sbagliato. Conclusa la missione di recupero dei corpi di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddeenino e Federico Gualtieri, si ha un quadro più chiaro della tragedia di Dekunu Kandu alle Maldive. Sarà l’inchiesta aperta dalla procura di Roma a provare ad unire i punti: elementi in più arriveranno dagli esiti delle autopsie dei cinque sub morti, in programma la prossima settimana; dall’analisi dell’attrezzatura che avevano nell’immersione (muta, bombole, telecamera go-pro, luci, computer, ecc) e dei telefonini, pc, chiavette, hard disk, che avevano lasciato sulla Duke of York. Questi ultimi oggetti sono stati già riportati in Italia da uno dei colleghi della professoressa Montefalcone e sono stati sequestrati dalla squadra mobile di Genova. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Le bombole e il corridoio sbagliato, ecco come sono morti i 5 italiani nella grotta alle Maldive

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