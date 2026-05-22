Le prime immagini della grotta degli squali nelle Maldive mostrano la visibilità che si riduce rapidamente, mentre si fanno più chiare le ipotesi sulla dinamica dell’incidente che ha causato la morte di cinque sub italiani durante un’immersione nell’atollo di Vaayu. L’incidente si è verificato in un contesto di acque profonde e condizioni di visibilità limitata, portando a un’esplorazione che si è conclusa in modo tragico. Le autorità continuano a indagare sulle cause dell’accaduto.

Una avventura difficile che si è conclusa nel modo più drammatico. Si fanno di ora in ora più chiare le ipotesi sulla dinamica che ha portato alla morte dei 5 sub italiani durante l’immersione nell’ atollo di Vaayu alle Maldive. Problemi di visibilità e disorientamento che hanno impedito di trovare la via d’uscita. “Nelle sezioni interne più strette della grotta, dove la visibilità può scomparire rapidamente a causa dei sedimenti corallini sollevati, la navigazione diventa più complessa”. Dinamica confermata dalle prime foto della grotta degli squali pubblicata sui social da Dan Europe. Le immagini sono state scattate dai tre sub-speleologi finlandesi durante l’operazione che ha portato al recupero dei corpi di quattro sub italiani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Maldive, le prime immagini della grotta degli squali dove sono morti i 5 sub. La visibilità scompare subito

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italiani morti alle Maldive, il video dell'interno della grotta girato da un sub russo nel 2014

Sullo stesso argomento

Maldive, ecco le prime immagini della grotta dove sono morti i 5 sub italiani – Le fotoSono state diffuse da Dan Europe le prime immagini scattate all’interno della grotta Thinwana Kandu, alle Maldive, dove sono morti i 5 sub italiani.

Maldive, le prime immagini dento la grotta dove sono morti i 5 italiani: gli scatti dei sub finlandesi che hanno recuperato i corpiIl secondo carosello, invece, documenta "le sezioni interne più confinate della grotta, dove la visibilità può scomparire rapidamente a causa di...

Maldive, le prime immagini della grotta dove sono morti i sub italiani tg.la7.it/esteri/grotta-… x.com

Prime immagini di salvataggio dall'interno della Grotta delle Maldive reddit

Maldive, diffuse le prime immagini della grotta dove sono morti i sub italianiLe foto diffuse da Dan Europe mostrano la complessità della grotta di Thinwana Kandu e il difficile intervento dei sub-speleologi finlandesi impegnati nelle operazioni di recupero dei cinque italiani ... notizie.it

La tragedia delle Maldive: ecco le immagini interne delle grotte in cui hanno perso la vita i 5 subLa missione che sta indagando sulla tragedia ha mostrato le immagini degli interni delle grotte dove la visibilità dura poche ore e orientarsi è difficilissimo ... ilsecoloxix.it