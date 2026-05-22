Sono state pubblicate le prime foto dell’interno della grotta nelle Maldive dove sono deceduti alcuni sub italiani. Le immagini mostrano l’ingresso, con la luce che penetra ancora, e poi l’azzurro che si fa più scuro man mano che ci si addentra nel profondo. La ripresa fotografica cattura la progressione del colore dell’acqua, passando dal chiaro al buio totale, senza fornire dettagli sui corpi o sulle circostanze dell’incidente.

Le immagini all'ingresso della grotta dove ancora è visibile la luce. Poi, l'azzurro sempre più intenso, fino al buio. Sami Paakkarinen, il sub finlandese che, insieme ai colleghi Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, ha recuperato i corpi dei quattro italiani morti nella grotta delle Maldive, ha pubblicato sul profilo Instagram di Dan Europe, organizzazione che ha attivato il team di esperti, le prime immagini della grotta Kandu dove sono stati ritrovati i corpi dei nostri connazionali. "Alla porta della grotta. Le prime immagini sorprendenti del sistema di grotte, catturate durante l'ultimo tuffo della missione di Sami Paakkarinen per Dan.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Maldive, dentro la grotta dove sono morti i sub italiani: ecco le prime foto

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Tragedia Maldive, Ecco come sono morti nella grotta i 5 sub italiani

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