Maldive le immagini agghiaccianti dalla grotta | I corpi trovati così
Le immagini provenienti dalla grotta delle Maldive mostrano corpi trovati in condizioni che lasciano senza parole. La scena è stata ripresa durante una complessa operazione di recupero subacqueo, condotta in un ambiente difficile e pericoloso. I fotogrammi documentano con grande realismo i momenti più intensi di questa missione, che si è svolta in condizioni di grande tensione. La cronaca di questa operazione evidenzia la complessità delle operazioni di soccorso in ambienti acidi e angusti.
Le immagini sono di quelle che tolgono il fiato, restituendo con crudezza i momenti più drammatici di una missione di recupero subacqueo ad altissimo rischio. Scatti rarissimi mostrano per la prima volta il team finlandese all’opera all’interno della grotta Kandu, alle Maldive, durante le operazioni per il recupero dei corpi dei sub italiani. Le fotografie, diffuse su Instagram, raccontano una missione condotta al limite della sopravvivenza e della resistenza umana. Le foto sono state realizzate da Sami Paakkarinen e pubblicate sul profilo ufficiale dell’Dan Europe. Gli scatti mostrano i soccorritori nella prima sezione della cavità, dove la luce naturale riesce ancora a filtrare dall’ingresso della grotta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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