Maldive le immagini agghiaccianti dalla grotta | I corpi trovati così

Le immagini provenienti dalla grotta delle Maldive mostrano corpi trovati in condizioni che lasciano senza parole. La scena è stata ripresa durante una complessa operazione di recupero subacqueo, condotta in un ambiente difficile e pericoloso. I fotogrammi documentano con grande realismo i momenti più intensi di questa missione, che si è svolta in condizioni di grande tensione. La cronaca di questa operazione evidenzia la complessità delle operazioni di soccorso in ambienti acidi e angusti.

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