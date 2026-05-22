Maldive le foto della grotta dove sono morti gli italiani Il sub finlandese | Corpi trovati quando pensavamo non ci fossero

Da ilmessaggero.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle acque delle Maldive, cinque sub italiani sono deceduti in una grotta durante un’immersione. Dopo il ritrovamento dei corpi, sono state diffuse immagini della grotta, che mostrano le condizioni del luogo. Un sub finlandese ha riferito di aver trovato i corpi quando non si aspettavano di trovarli. La ricerca dei resti è risultata complessa e il recupero dei corpi è stato effettuato in condizioni particolarmente rischiose. Le operazioni di soccorso sono state condotte da squadre specializzate.

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Una grotta impegnativa, una fine drammatica, un recupero pericoloso. Dopo il ritrovamento dei corpi dei cinque sub italiani alle Maldive, è il momento delle ricostruzioni. «I corpi erano tutti insieme in una porzione della grotta. Siamo stati molto sollevati quando li abbiamo trovati perché siamo stati molto tempo nella prima immersione senza individuarli e stavamo cominciando a pensare che non fossero più lì. C'è stato quindi sollievo pensando che li avremmo recuperati e portati in superficie», ha raccontato all'ANSA Sami Paakkarinen, il sub finlandese che, insieme ai colleghi Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, ha recuperato i corpi dei quattro italiani morti nella grotta delle Maldive. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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