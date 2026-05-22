Maldive le foto della grotta dove sono morti gli italiani Il sub finlandese | Corpi trovati quando pensavamo non ci fossero

Nelle acque delle Maldive, cinque sub italiani sono deceduti in una grotta durante un’immersione. Dopo il ritrovamento dei corpi, sono state diffuse immagini della grotta, che mostrano le condizioni del luogo. Un sub finlandese ha riferito di aver trovato i corpi quando non si aspettavano di trovarli. La ricerca dei resti è risultata complessa e il recupero dei corpi è stato effettuato in condizioni particolarmente rischiose. Le operazioni di soccorso sono state condotte da squadre specializzate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui