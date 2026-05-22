Alle Maldive, cinque sub italiani hanno perso la vita in una grotta nota come Dekunu Kandu, in circostanze ancora da chiarire. Un esperto finlandese coinvolto nel recupero dei corpi ha ipotizzato che un errore umano possa aver portato i sub a sbagliare strada, finendo in un vicolo cieco senza possibilità di tornare indietro. Le autorità locali stanno conducendo un’indagine ufficiale per fare luce sull’incidente, ma finora non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle cause o sulle dinamiche dell’accaduto.

Roma, 22 maggio 2026 - Solo l’indagine ufficiale darà un quadro più chiaro della tragedia di Dekunu Kandu alle Maldive dove hanno perso la vita 5 sub italiani, ma già uno degli specialisti finlandesi che ha recuperato il corpo si è fatto un’idea circa quanto successo nella grotta degli squali. “Cosa è successo? Presto per dirlo, ma in questi casi spesso conta l'errore umano. Ci hanno chiesto di aiutare, sapevamo di avere le competenze necessarie per entrare in quella grotta in sicurezza", ha detto al Messaggero, Jenni Westerlund, speleosub del team finlandese. "Nelle immersione in grotta la causa principale, più comune, è l'errore umano". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Maldive, i sub finlandesi ipotizzano un errore umano: "Hanno sbagliato strada uscendo dalla grotta, sono finiti in un vicolo cieco e hanno finito l’ossigeno”

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