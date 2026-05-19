Due italiani dispersi nelle Maldive sono stati trovati morti, secondo quanto comunicato dal portavoce del governo locale. Le autorità maldiviane hanno coordinato le operazioni di ricerca con l’aiuto di sub finlandesi, che hanno lavorato con impegno per individuare i corpi. La missione di recupero continuerà a partire da domani, con ulteriori interventi delle forze di salvataggio. Le autorità italiane e maldiviane stanno seguendo da vicino gli sviluppi della vicenda.

Grazie alla conferma del legale della famiglia Gualtieri sappiamo che si tratta di Federico Gualtieri e della professoressa Monica Montefalcone. L'avvocato Antonello Riccio ha aggiunto: «I genitori ringraziano le autorità locali e il team di soccorso». Erano le 13 e 46 locali, le 10 e 46 in Italia quando è arrivata la conferma dall’ufficio del presidente maldiviano Mohamed Muizzu. I corpi era nella grotta di Alimatha come era stato indicato ieri e qui restano gli altri due per cui si tenterà il recupero domani o nei giorni successivi. Mancano Giorgia Sommacal, figlia della professoressa Montefalcone, e la ricercatrice Muriel Oddenino. Recuperato già nei giorni scorsi il capobarca Gianluca Benedetti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Recuperati i corpi di due degli italiani dispersi alle Maldive: ecco come hanno operato i sub finlandesi

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ITALIANI MORTI ALLE MALDIVE: IN CORSO IL RECUPERO DEI CORPI. OPERAZIONE AD ALTO RISCHIO

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