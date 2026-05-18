Come i sommozzatori finlandesi hanno trovato i corpi dei sub italiani alle Maldive

Una squadra di sommozzatori finlandesi ha individuato i corpi di due sub italiani presso le Maldive durante un’immersione con attrezzature specializzate. L’intervento è stato effettuato in acque profonde, utilizzando strumenti di rilevamento e fotocamere subacquee. I corpi sono stati recuperati e portati in superficie, dove sono stati identificati dai rilievi effettuati sul posto. Le autorità locali stanno collaborando con le squadre di soccorso per chiarire le circostanze dell’accaduto.

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Una squadra specialisti li ha individuati durante un'immersione con attrezzature che permettono di rimanere sott'acqua fino a quattro ore I corpi dei quattro sommozzatori italiani dispersi giovedì alle Maldive sono stati individuati lunedì mattina all’interno di una grotta sottomarina dove era già stato trovato un quinto sub italiano. A trovarli è stata una squadra di tre sommozzatori finlandesi molto esperti, inviati dal Divers Alert Network Europe (DAN Europe), un’organizzazione internazionale che si occupa di sicurezza subacquea. Il recupero dei corpi, complicato dalla profondità e dalla conformazione della grotta, avverrà nei prossimi giorni: sarà un’operazione molto difficile, che richiede attrezzature e tecniche di immersione molto specifiche. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Come i sommozzatori finlandesi hanno trovato i corpi dei sub italiani alle Maldive ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sub italiani morti, alle Maldive il team di sommozzatori finlandesi specializzati in recuperi subacquei nelle grotteÈ arrivata alle Maldive la squadra dei tre sub-speleologi finlandesi, specializzati in recuperi subacquei, che parteciperanno alle ricerche dei... Maldive, missione dei sub finlandesi per cercare i corpi degli italianiSono arrivati alle Maldive i tre sub provenienti dalla Finlandia specializzati in immersioni fino a 100 metri di profondità. Sono stati individuati i corpi dei quattro sub italiani morti durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Lo riferiscono fonti locali. Stamattina erano riprese le ricerche, alle quali partecipa anche il team Dan Europe con tre sommozzatori finlandesi. #rep x.com DAN Europe invia sommozzatori di salvataggio esperti alle Maldive reddit Come i sommozzatori finlandesi hanno trovato i corpi dei sub italiani alle MaldiveUna squadra di esperti sub finlandesi li ha individuati dopo una lunga immersione con attrezzature che permettono di rimanere sott'acqua fino a quattro ore ... ilpost.it Maldive, chi sono i tre sub finlandesi che hanno trovato i corpi degli italiani dispersiGli speleosub specializzati in interventi ad alto rischio, il team nel 2018 salvò 12 bambini in Thailandia (ANSA) ... ansa.it